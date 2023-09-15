Девушка, принимавшая популярные препараты для диабетиков, сообщила о жутком побочном эффекте спустя несколько месяцев

Жуткая история приключилась и с популярной TikTok-блогером по имени Челси Гаретт.

Девушка принимала Ozempic по показаниям врача: ее родители уже много лет страдают от диабета, и доктор выписал ей инъекции. Первые месяцы, призналась она в разговоре с Newsweek, все было отлично: Челси, к собственному удивлению, сбросила лишние килограммы, гемоглобин поднялся, а самочувствие было как никогда прекрасным.

Страшное случилось позднее, спустя 4 месяца, когда она осознала, что не может подняться с кровати - тошнота сопровождалась болью и жуткой слабостью. Сил у бедняжки Гаретт было все меньше, и в какой-то момент ей даже показалось, что она умирает. «Примерно через 4 месяца я начала замечать симптомы. Меня тошнило, как будто у меня пищевое отравление. Симптомы всегда начинались после инъекции и сохранялись несколько дней», - рассказала блогер.