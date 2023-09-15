Фанатку, обвинившую Линдеманна из Rammstein в изнасиловании, подозревают в клевете

После ее заявления с похожими обвинениями выступили еще несколько фанаток артиста. Теперь же против Линн началось расследование, его ведет прокуратура Вильнюса.

«Расследование было начато в июле 2023 года после получения заявления от адвоката фронтмена Rammstein. Чтобы не мешать продолжающемуся расследованию, более подробная информация разглашаться не будет», - сообщили BILD в прокуратуре.

Известно, что Линн обвиняла Линдеманна в том, что ее «накачали наркотики» и якобы заставляли заниматься сексом. Это, по ее словам, произошло на вечеринке после концерта Rammstein в Вильнюсе.

Свое заявление Линн сопровождала снимками своих синяков, которые она якобы получила в тот вечер. При этом певица говорила, что не помнит, чем закончились события. Но теперь фанатку подозревают в том, что она могла солгать.

Обвинения Линдеманна в насилии - что известно

После того как Шелби Линн обвинила Линдеманна в насилии, с похожими заявлениями выступило еще несколько женщин. В июне стало известно, что против Линдеманна возбудили уголовное дело. По данным СМИ, расследование велось по статье об изнасиловании.