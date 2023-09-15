ФОТО ⟩ Познакомились случайно и поехали в ЗАГС. Актер Александр Петров неожиданно женился

Александр Петров рассказал в своих социальных сетях о свадьбе с новой девушкой. Бракосочетание прошло 10 сентября. Его избранницу зовут Виктория Антонова. По словам актера, она непубличный человек, а познакомились они случайно - на улице.

«Когда она - понимаешь в секунду. Я - публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее - поэтому и делаю пост - это моя жена Вика. Викуля. Она - лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели», - поделился актер Александр Петров радостной новостью со своими поклонниками.