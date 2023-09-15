ФОТО ⟩ Познакомились случайно и поехали в ЗАГС. Актер Александр Петров неожиданно женился

Оказалось, что с актрисой Стасей Милославской они давно расстались.
Александр Петров рассказал в своих социальных сетях о свадьбе с новой девушкой. Бракосочетание прошло 10 сентября. Его избранницу зовут Виктория Антонова. По словам актера, она непубличный человек, а познакомились они случайно - на улице.
«Когда она - понимаешь в секунду. Я - публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее - поэтому и делаю пост - это моя жена Вика. Викуля. Она - лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели», - поделился актер Александр Петров радостной новостью со своими поклонниками.
Молодые люди «просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС» спустя несколько встреч. Жене 34-летнего актера в июне исполнилось 22 года. По его словам, у девушки высшее образование, карьера и «прекрасная полная семья».
«Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив!» - обратился актер к фанатам.
Церемония прошла в московском ЗАГСе в близком круге.