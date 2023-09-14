Выкиньте это немедленно: семь вещей в доме, которые крадут ваше счастье

3. Пустые и старые кошельки

Кошелёк способен притягивать деньги. Однако он должен использоваться вами по назначению. Бесхозный символизирует нехватку, дефицит и упущенные возможности. Если ваш кошелек пустее, чем полка советского супермаркета, самое время это изменить. Рваные кошельки, в которых вы храните памятные билетики и различный хлам, будут только ухудшать материальное положение — уберите их из квартиры и своей сумочки. Для коллекций заведите специальные альбомы или коробочки, а испорченные кошельки выбрасывайте. Ничего, кроме бедности, в ваш дом они не принесут.

4. Разбитые зеркала

С давних пор известно, что разбитые зеркала следует выбрасывать, причём как можно скорее. Считается, что женщина, которая увидит своё отражение на его треснутой поверхности, рискует потерять красоту и остаться навсегда одинокой. Разбитое зеркало несёт беду в дом, рушит мечты и препятствует появлению любви. Замените разбитые стекляшки на целые, и пусть удача течёт по вашему дому свободно.

5. Острые углы мебели

Острые углы на вашей мебели могут стать препятствием на пути к счастью, вызывая неожиданные неприятные случаи, плохое настроение и самочувствие. Кроме того, считается, что острые углы в доме неминуемо притягивают одиночество. Если предстоит ремонт, то попросите мастера сгладить их, а если нет, то постарайтесь просто перекрыть этих врагов накладками на углы — они продаются в хозяйственных магазинах.

6. Сломанные вещи

Поломанные предметы — это чёрная дыра для положительной энергии. Они символизируют незавершённые дела и негатив. Будь то треснутая ваза или сломанный фен, эти вещи крадут счастье своих владельцев. Выбросите или почините эти предметы. Вы будете поражены тем, насколько быстро удача, перспективы и новые возможности нагрянут в ваш дом.

7. Искусственные цветы