Отбилась сама, но вышла из воды без руки: в каком состоянии женщина, на которую напала акула в Египте

Известно, что нападение произошло на курорте Дахаб в ста километрах от Шарм-эль-Шейха. Жертвой хищницы стала 34-летняя Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии. Женщина плавала около берега, как вдруг начала громко кричать и звать на помощь. Оказалось, что на нее напала акула.

Только чудом Зайнаб смогла отбиться от хищницы и сама вышла из воды, но уже… без левой руки: акула полностью откусила женщине конечность - от плеча. Благодаря экстренной помощи сотрудников ближайшего отеля, на рану наложили жгуты. Если бы жительница Александрии этого не сделала, то умерла бы от потери крови, передает StarHit.

Позже пострадавшую экстренно доставили в городскую больницу, где ей сделали несколько операций. Она смогла выкарабкаться после пережитого и пришла в сознание. В клинике ей придется провести еще несколько дней.

Местные называют хищницу «дахабской акулой». Сейчас акваторию прочесывают, чтобы поймать и устранить опасную рыбу. Пляж же пока закрыт, никого к нему и близко не подпускают.

Отметим, что это далеко не первое нападение акулы на человека. В июне этого года весь мир облетели страшные кадры из Хургады, где под воду утащили 24-летнего Владимира Попова из России. Мужчина до последнего бился с хищницей и в какой-то момент даже смог отцепиться от нее, но она нагнала его. Последние слова его были: «Папа, помоги». Хищницу впоследствии поймали недалеко от места трагедии, из ее желудка извлекли голову, руки и грудь мужчины.