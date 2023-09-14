ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ ⟩ ДТП в Ласнамяэ: водитель электросамоката оказался под колесами BMW

«Молодой мужчина лежит на носилках, над ним склонились медики, повсюду полиция. Что произошло?» - написал в редакцию портала Limon.ee читатель Антон, который стал свидетелем ДТП в столичном районе Ласнамяэ и прислал фотографии с места происшествия.
В четверг вечером, 14 сентября, посетители ласнамяэского гипермаркета Maxima XXX на Линнамяэ-теэ стали свидетелями того, как молодой мужчина на электросамокате оказался под колесами BMW.
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леана Лойде сообщила порталу Limon.ee, что в четверг, 14 сентября, в 17:20 на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавший. «Автомобиль BMW, за рулем которого находилась 41-летняя водительница, сбил 31-летнего мужчину на электросамокате. Скорая доставила пострадавшего в больницу», - прокомментировали нам в пресс-службе полиции. Как нам удалось выяснить, больше пострадавших в этом ДТП нет.
Как говорит очевидец происшествия из сообщества «EZ-дуны!», попавший под автомобиль водитель электрического самоката жив, но сильно разбил затылок ударом об асфальт, сам вылетел под колеса и женщина-водитель не успела вовремя затормозить. «Пару минут пролежал без сознания, когда голову начали держать, стал приходить в себя, но крови потерял достаточно», - пишет очевидец Артем.