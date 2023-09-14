39-летний египтянин, которого бросила пенсионерка, заявил, что она обращалась с ним, как с секс-рабом

Недавно Айрис публично заявила, что ее 39-летний любимый на самом деле был эгоистическим похитителем денег и всегда просил сумасшедшие суммы в течение их четырехлетних отношений. Теперь Ибрагим ответил на упреки своей бывшей.

Со своей стороны он сказал, что пенсионерка использовала его в качестве сексуального раба. Также он заверил, что утверждения о том, что его мотивировали деньги, были ложными, добавив, что эти обвинения осложнили ему возвращение в Египет.

«Я относился к Айрис как к королеве, но она использовала меня как сексуального раба. Я любил ее, но она разбила мне сердце. Сначала она была хорошей женой. Но вскоре она начала обращаться со мной как с рабом. Она использовала меня для секса. Она не разрешала мне принимать душ, даже не разрешала мне сходить в туалет, когда я возвращался с работы», — сказал Мохамед.

Он также заявил, что она не позволяла ему есть пищу его культуры, и говорила, что ему следует быть более английским.

Мохамед утверждал, что она хотела, чтобы он забыл свое прошлое и начал с ней совершенно новую жизнь.

«Айрис - очень хорошая актриса. Она играет жертву, но на самом деле жертва я. Она не ценила ничего, что я сделал для нее. Без нее я гораздо счастливее», - заявил египтянин.