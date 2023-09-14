Невеста в слезах сбежала со свадьбы из-за родной матери: что она сделала?

26-летняя женщина обратилась в группу Reddit TrueOfMychest, чтобы поделиться своей болезненной историей, пишет TSN.

Она объяснила, что в ее стране на свадьбах часто показывают милые видео, прежде чем родители выступают с речью. В таких роликах собирают фото жениха и невесты с детства, с родственниками и друзьями.

На одном из таких праздников она побывала несколько лет назад. Тогда она попросила родных не создавать подобный ролик для ее праздника, поскольку комплексовала по поводу своего внешнего вида раньше. Невеста объяснила, что в детстве и в подростковом возрасте была ужасной и толстой.

За месяц до своей свадьбы она еще раз напомнила всей семье, что не выдержит видео с архивными снимками.

«Мои родители пообещали, что они не покажут эти фотографии», - написала она.

Впрочем, в день свадьбы ее родители нарушили свое обещание.

«Видео оказалось с фотографиями, где я ем много нездоровой пищи, делаю странные выражения лица. Также были фотографии, которые я никогда не собиралась показывать. Фотографии моего мужа молодости были довольно милые и невинные, и никто не смеялся над ними. Но мои были унизительны и отвратительны во всех отношениях. Все начали смеяться. Я начала плакать», - вспомнила невеста.

Последней каплей для нее стала речь родной матери.