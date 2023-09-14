ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонских знаменитостей дома не кормят? На открытии нового сезона Kanal 2 селебрити жадно накинулись на бесплатную еду

Сегодня поклонников отечественного телевидения и радио собрали в кинотеатре Apollo в торговом центре Ülemiste, чтобы не только накормить изысканной едой, но и рассказать о новинках нового осеннего сезона, в первую очередь, на Kanal 2, но и на радио, а также каналах бренда Duo. Среди гостей можно было встретить звезду Евровидения - Отта Лепланда, актрису и певицу Кристель Ааслайд, теледиву Эду-Лийс Канн и многих других.