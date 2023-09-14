ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонских знаменитостей дома не кормят? На открытии нового сезона Kanal 2 селебрити жадно накинулись на бесплатную еду

Кажется, местные телезвезды, а также артисты сегодня с утра не завтракали, чтобы хорошенько поесть на праздничной вечеринке по случаю открытия нового сезона Kanal 2 и других телеканалов и радиостанций дочерней компании Postimees Grupp - Duo Meedia. Фотограф обратил на это внимание и запечатлел гостей в очередях за едой и за трапезой.
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Сегодня поклонников отечественного телевидения и радио собрали в кинотеатре Apollo в торговом центре Ülemiste, чтобы не только накормить изысканной едой, но и рассказать о новинках нового осеннего сезона, в первую очередь, на Kanal 2, но и на радио, а также каналах бренда Duo. Среди гостей можно было встретить звезду Евровидения - Отта Лепланда, актрису и певицу Кристель Ааслайд, теледиву Эду-Лийс Канн и многих других.
Перед публикой выступил Юри Пихель - член правления Duo Meedia, который рассказал о главных премьерах и новинках телесезона. Еду для всех приготовил его однофамилец - шеф-повар мишленовского ресторана Пеэтер Пихель. Мероприятие даже назвали в честь этих мужчин - Pihel & Pihel.
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