Гороскоп на 15 сентября: кого из знаков Зодиака ждет удача в романтических отношениях?

Близнецы

Проблемы в личной жизни становятся более серьезными, появляется ощущение, что мелкие разногласия – это лишь предвестники настоящего конфликта, а то и полного разрыва отношений. Пора принимать меры. Сегодня ситуация требует от вас ответственного подхода и взвешенных решений, нельзя полагаться на интуицию, эмоции, какие-то внезапные озарения.

В деловой сфере ситуация куда более простая, благоприятная и однозначная – на вашей стороне сегодня не только звезды, но и сильные мира сего. Возможно благополучное решение давних проблем, достижение долгожданного взаимопонимания с давними партнерами.

Рак

Этот день связан с появлением новых проблем и задач, требующих решения, причем как в профессиональной, так и в личной сфере. У многих Раков появится ощущение, что их буквально рвут на части – внимания требуют коллеги и руководство, друзья и родственники, любимый человек и даже случайные знакомые. Ищите возможность хоть немного побыть наедине с собой, послушать приятную музыку, расслабиться.

День вполне удачен с финансовой точки зрения. Ракам, задумывавшимся о начале семейного бизнеса, стоит отнестись к этому вопросу более серьезно: сегодня могут появиться интересные идеи и возможности. Хорошо пройдут праздники и вечеринки, однако в развлечениях надо знать меру – жизненный потенциал снижен, возможно переутомление.

Лев