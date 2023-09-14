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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Здесь можно создавать с нуля!» Мамасита из Ида-Вирумаа не уедет и другим не советует
Фото: Konstantin Sednev
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
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Яркая танцовщица Наталья Шабарчина, более известная как Мамасита, с 1 сентября стала директором клуба «Ахтме». Культурную жизнь города Кохтла-Ярве, похоже, уже совсем скоро ждет настоящий творческий переворот. Мамасита сама скучать не привыкла и другим точно не даст. Смотрите видео! 

Наталья Шабарчина занимается танцами всю свою жизнь и неоднократно становилась чемпионкой Европы по хип-хопу. В 2019 году она пробовала свои силы в «Танцах» на ТНТ, а весной 2023 года стала победительницей телешоу «Перетанцуй всех!» на ETV+. В Кохтла-Ярве Наталья открыла свою студию DanceBox Studio, а еще не первый год организовывает в Йыхви молодежный фестиваль уличной культуры J-Fest. 

Несмотря на свою яркую деятельность и востребованность, Наталья всегда называла себя патриотом родных краев. Получив образование в Таллинне, Наталья вернулась строить карьеру в Ида-Вирумаа. Ей не раз предлагали перебраться в Таллинн, и даже была возможность уехать преподавать в Париж, но Мамасита остается верна своим убеждениям, которые коротко можно проиллюстрировать поговоркой: где родился, там и пригодился!

«Я люблю Ида-Вирумаа. Коллеги по танцам порой говорят, Наталья, ну что ты тут забыла? Едь в Таллинн, в Тарту, у тебя там будет больше возможностей...

Я не отрицаю, но все-таки мне хочется быть здесь и видеть у нас больше молодых, активных людей с новыми идеями, - говорит Наталья. - Мы очень ждем молодых специалистов: здесь можно создавать многие вещи с нуля, и это круто! Я знаю, что власти Ида-Вирумаа готовы к сотрудничеству и новым идеям».

Наталья Шабарчина - новый директор клуба «Ахтме».
Наталья Шабарчина - новый директор клуба «Ахтме». Фото: Konstantin Sednev

Решение возглавить клуб «Ахтме» далось Наталье непросто, ведь для этого ей пришлось оставить другую, и тоже любимую работу. Шабарчина восемь лет преподавала физкультуру в Йыхвиской гимназии. Однако у ее учеников всегда остается возможность прийти к бывшему тренеру в танцевальную студию DanceBox Studio. В ней Наталья Шабарчина остается бессменным руководителем.

«Со школой было расставаться тяжело. Ученики до сих пор пишут в социальных сетях, что скучают, помнят, и хотели бы сотрудничать - я всегда к этому открыта», - говорит Наталья.

Наталья Шабарчина: «Мне интересны различные экспериментальные постановки, хочу добавлять в танец немного театра»
Наталья Шабарчина: «Мне интересны различные экспериментальные постановки, хочу добавлять в танец немного театра» Фото: Из личного архива Наталья Шабарчиной

С 1 сентября Наталья Шабарчина стала директором клуба «Ахтме» в Кохтла-Ярве. Похоже, что мечта - развивать в культурном плане свой регион все быстрее воплощается в реальность. По крайней мере, Наталья полна идей и решимости, хотя ситуацию оценивает трезво: «Хозяйственные заботы тоже лягут на мои плечи, проблемы тут есть, финансовые в том числе».

Клуб «Ахтме» Наталье знаком с детства - часто в нем выступала, будучи еще совсем маленькой девочкой. 

Наталья «Мамасита» Шабарчина - бесспорно, яркая персона в Ида-Вирумаа.
Наталья «Мамасита» Шабарчина - бесспорно, яркая персона в Ида-Вирумаа. Фото: Из личного архива Натальи Шабарчиной

«Сложностей хватает. Теперь работаю в команде с городской управой города Кохтла-Ярве. Но возможности есть, есть куда расти. Я надеюсь, что все планы и идеи буду воплощать в жизнь, - говорит Наталья. - Хочу ввести новый, более современный формат, больше работать с молодежью, именно с подростками. Сделать больше интересных мероприятий. Хотелось бы организовать какие-то полезные рабочие форумы, курсы. Было бы здорово привлечь к нам специалистов из других городов Эстонии».

Также у Натальи есть идея - сделать при клубе «Ахтме» театр для взрослых: «Чтобы наши жители не только ездили в Русский театр и в другие эстонские театры в Таллинн, но могли и к нам заехать на какое-то театральное представление».

Наталья Шабарчина в главном зале клуба «Ахтме».
Наталья Шабарчина в главном зале клуба «Ахтме». Фото: Konstantin Sednev

Впрочем, руководство руководством, но Наталья продолжает развиваться и в танцевальном плане. Так, например, этим летом она прошла обучение за границей, следующей весной в Ида-Вирумаа она готовится вновь провести фестиваль уличных танцев J-Fest. 

«Я стараюсь продолжать развиваться, конечно, мне уже не 16. Сейчас мне важно передавать свои знания ученикам. Я стараюсь воплощать себя в роли хореографа. Мне интересны различные экспериментальные постановки, хочу добавлять немного театра в танец», - говорит Наталья, и добавляет, что Мамаситу мы на сцене еще тоже обязательно увидим.

На вопрос, как такая хрупкая женщина все успевает, Наталья, смеясь, отвечает: «Я абсолютно не хрупкая, я всегда топила, если так можно выразиться, за то, что девушки и женщины, если они захотят - могут все успеть. Главное - желание, энергия. Если есть какие-то цели, идеи, надо стараться их воплощать!»

Фото: Фото из личного архива Натальи Шабарчиной

А напоследок мы, конечно же, поинтересовались у Натальи, как родился ее сценический псевдоним - Мамасита. «Когда я участвовала в баттлах, нужно было придумать интересное сценическое имя. Подруга предложила Мамасита, и этот вариант мне понравился, - говорит Наталья. - Мамасита - это такая девушка с формами, я в своих импровизациях любила использовать движения бедрами, что-то немножко из афрокультуры. Так Мамасита и родилась, это имя со мной до сих пор».

Клуб «Ахтме» - одно из старейших учреждений культуры города Кохтла-Ярве, был построен в июне 1952 года как клуб шахты «Ахтме». Изначально назывался «Горняк».

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