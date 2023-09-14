ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Здесь можно создавать с нуля!» Мамасита из Ида-Вирумаа не уедет и другим не советует

Яркая танцовщица Наталья Шабарчина, более известная как Мамасита, с 1 сентября стала директором клуба «Ахтме». Культурную жизнь города Кохтла-Ярве, похоже, уже совсем скоро ждет настоящий творческий переворот. Мамасита сама скучать не привыкла и другим точно не даст. Смотрите видео!

Наталья Шабарчина занимается танцами всю свою жизнь и неоднократно становилась чемпионкой Европы по хип-хопу. В 2019 году она пробовала свои силы в «Танцах» на ТНТ, а весной 2023 года стала победительницей телешоу «Перетанцуй всех!» на ETV+. В Кохтла-Ярве Наталья открыла свою студию DanceBox Studio, а еще не первый год организовывает в Йыхви молодежный фестиваль уличной культуры J-Fest.

Несмотря на свою яркую деятельность и востребованность, Наталья всегда называла себя патриотом родных краев. Получив образование в Таллинне, Наталья вернулась строить карьеру в Ида-Вирумаа. Ей не раз предлагали перебраться в Таллинн, и даже была возможность уехать преподавать в Париж, но Мамасита остается верна своим убеждениям, которые коротко можно проиллюстрировать поговоркой: где родился, там и пригодился!

«Я люблю Ида-Вирумаа. Коллеги по танцам порой говорят, Наталья, ну что ты тут забыла? Едь в Таллинн, в Тарту, у тебя там будет больше возможностей...

Я не отрицаю, но все-таки мне хочется быть здесь и видеть у нас больше молодых, активных людей с новыми идеями, - говорит Наталья. - Мы очень ждем молодых специалистов: здесь можно создавать многие вещи с нуля, и это круто! Я знаю, что власти Ида-Вирумаа готовы к сотрудничеству и новым идеям».

Наталья Шабарчина - новый директор клуба «Ахтме». Фото: Konstantin Sednev