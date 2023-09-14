Астролог Глоба назвала знак Зодиака, который станет главным везунчиком осени

Как утверждает известный астролог Тамара Глоба, Стрельцам звезды сулят обещают благополучие во всех сферах. Однако предварительно придется переосмыслить свою жизнь, скорректировать цели и поставить точки в незавершенных делах.

Стрельцам предстоит разобраться со внутренними трудностями, которые не просто не дают быть счастливыми, но и буквально истощают их, мешая продвигаться в делах. После того, как будет достигнуто внутреннее равновесие, следует обратить внимание на внешние проблемы — конфликты с начальством, обиды близких. Обновившись, представители знака смогут разрешить их без труда, что благотворно скажется как в отношениях на работе, так и с самыми близкими людьми. Самое главное — посмотреть на ситуацию со стороны и понять, что она не столь сложна, как кажется.

Осенью представителей знака ждет финансовый успех. Он может быть связан как с продвижением по карьерной лестнице, так и с новым проектом, который предложит человек из вашего прошлого.