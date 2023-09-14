Астролог Глоба назвала знак Зодиака, который станет главным везунчиком осени

Осень станет необычайно важным временем для одного из представителей зодиакального круга. Именно ему удастся приручить удачу и узнать, что такое настоящее счастье, передает TopNews.
Как утверждает известный астролог Тамара Глоба, Стрельцам звезды сулят обещают благополучие во всех сферах. Однако предварительно придется переосмыслить свою жизнь, скорректировать цели и поставить точки в незавершенных делах.
Стрельцам предстоит разобраться со внутренними трудностями, которые не просто не дают быть счастливыми, но и буквально истощают их, мешая продвигаться в делах. После того, как будет достигнуто внутреннее равновесие, следует обратить внимание на внешние проблемы — конфликты с начальством, обиды близких. Обновившись, представители знака смогут разрешить их без труда, что благотворно скажется как в отношениях на работе, так и с самыми близкими людьми. Самое главное — посмотреть на ситуацию со стороны и понять, что она не столь сложна, как кажется.
Осенью представителей знака ждет финансовый успех. Он может быть связан как с продвижением по карьерной лестнице, так и с новым проектом, который предложит человек из вашего прошлого.
Также у рожденных под созвездием Стрельца на личном фронте все будет обстоять прекрасно. Избавившись от груза внутренних проблем, они обретут свежесть восприятия и наполнятся позитивными эмоциями. Это будет привлекать противоположный пол к представителям знака. Семейным Стрельцам предстоит заново открыть своего спутника жизни, после чего отношения заиграют новыми красками, а в семье воцарятся взаимопонимание и гармония.