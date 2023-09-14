«Можно взять фото из любого профиля, а кто потом будет разбираться?» Таллиннка боится, что за ее снимками скрываются мошенники

В такой ситуации оказалась жительница Таллинна Оксана. Она заметила на Facebook профиль, в котором использованы фото с ее страницы. Человек под видом Оксаны продает одежду в группах в соцсети, и таллиннка уверена, что прячущийся за ее снимками человек - мошенник, обманывающий людей.

Фото: Скриншот с Facebook

По словам Оксаны, администраторы соцсети по каким-то причинам не блокируют фейковый профиль, и она боится, что мошенник может обмануть многих, получив от них деньги за товар, который не вышлет.

«В полиции сказали, что заявление примут, но боюсь, что это не поможет. Хочу предостеречь людей от мошенницы. Сейчас можно взять фото из любого профиля, а кто потом будет разбираться?» - задается вопросом Оксана.

Она предоставила порталу Limon.ee скриншоты своего профиля и профиля, который использует ее же фото.

Мы обратились в полицию за комментарием по этому поводу. Неужели человеку может взять снимок любого пользователя соцсетей без разрешения и прятаться за чужим лицом? На наши вопросы ответила руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер. По ее словам, в полицию действительно поступило заявление об этом случае, и они проверяют точные обстоятельства.

Фейковый профиль со снимками Оксаны. Фото: Скриншот с Facebook

«Если выяснится, что имело место мошенничество, полиция начнет разбирательство. Если же это просто предположение, что преступление может быть совершено в будущем, то полиция не может возбудить дело. В настоящее время не известно ни об одном случае мошенничества, связанном с этим профилем», - говорит Тоатер.