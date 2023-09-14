«СВЕТ ШАГАЕТ» ⟩ Фестиваль эффектно ворвался в Ласнамяэ

На протяжении трех дней, с 14 по 16 сентября, в парках Таллинна и в Старом городе можно будет полюбоваться светом огней и чудесным зрелищем, которое предложит фестиваль «Свет шагает». На этот раз мероприятия начались в парке Тондираба, а затем развернутся в Старом городе, Кадриорге и парке Паэ.
Сегодня, 14 сентября, в 20:30 в парке Тондираба состоялось открытие всеми любимого и долгожданного фестиваля «Свет шагает». Мероприятие проходит уже в 19-ый раз, и в этом году тема фестиваля: «Краски темноты».
В программе мероприятия было шоу на роликах, балет лошадей, выступление воздушной гимнастки, огненные представления и световые шоу с участием музыкантов.
Это было не забывающее зрелище: тысячи зажженых свечей и лампочек, мерцающие огнями дорожки, чудесные музыкально-световые инсталяции. Казалось, словно этот вечер - сон, уносящий тебя в волшебную страну.
Смотрите видео с первого дня фестиваля в Ласнамяэ!