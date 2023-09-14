ВИДЕО ⟩ В Египте акула напала на девушку

Акула снова напала на человека - на этот раз отметился курорт Дахаб примерно в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Пострадала египтянка - хищник буквально откусил ей руку. По словам очевидца, которого цитирует SHOT, девушка потеряла много крови, ее госпитализировали без сознания, пишет «Супер».
Сейчас состояние девушки стабильно. Местные СМИ уточняют, что пострадавшая акулу опознала не сразу, она и ее сопровождающий подумали, что это тунец, и остались плавать на месте.
После произошедшего за хищной рыбиной гонялись с гарпунами на катерах примерно два часа, но поймать еë так и не удалось. В связи с инцидентом было принято решение закрыть несколько пляжей в Дахабе до тех пор, пока хищника не найдут. Примечательно, что акулу в том районе заметили еще в прошлом месяце, однако значения этому не придали ни местные власти, ни туристы.