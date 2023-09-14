ВИДЕО ⟩ В Египте акула напала на девушку

Сейчас состояние девушки стабильно. Местные СМИ уточняют, что пострадавшая акулу опознала не сразу, она и ее сопровождающий подумали, что это тунец, и остались плавать на месте.

После произошедшего за хищной рыбиной гонялись с гарпунами на катерах примерно два часа, но поймать еë так и не удалось. В связи с инцидентом было принято решение закрыть несколько пляжей в Дахабе до тех пор, пока хищника не найдут. Примечательно, что акулу в том районе заметили еще в прошлом месяце, однако значения этому не придали ни местные власти, ни туристы.