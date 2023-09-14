Принцесса Норвегии объявила дату своей свадьбы с американским шаманом, которому предстоит пересадка почки

Свадьба состоится в курортном городе Гейрангер (Норвегия) на берегу фьорда, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В январе 2023 года Верретт говорил, что не может пока что жениться на своей избраннице, так как должен решить проблемы со здоровьем – он нуждается в пересадке второй почки, но не может найти донора.

В 2012 году Верретт перенес пересадку почки. Тогда донором стала его сестра.

Шаман признался, что поддерживает отношения с Мартой Луизой на расстоянии, и отметил, что невеста заботится о том, чтобы он «регулярно измерял свое кровяное давление и заботился о себе».

Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников. В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.

В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. Принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.

На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.