Принцесса Норвегии Марта Луиза выйдет замуж за своего избранника, американского шамана Дурека Верретта 31 августа 2024 года. Об этом сообщается 13 сентября на ее странице в Instagram, пишет Гордон.
Принцесса Норвегии объявила дату своей свадьбы с американским шаманом, которому предстоит пересадка почки
Свадьба состоится в курортном городе Гейрангер (Норвегия) на берегу фьорда, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В январе 2023 года Верретт говорил, что не может пока что жениться на своей избраннице, так как должен решить проблемы со здоровьем – он нуждается в пересадке второй почки, но не может найти донора.
В 2012 году Верретт перенес пересадку почки. Тогда донором стала его сестра.
Шаман признался, что поддерживает отношения с Мартой Луизой на расстоянии, и отметил, что невеста заботится о том, чтобы он «регулярно измерял свое кровяное давление и заботился о себе».
Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников. В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.
В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. Принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.
На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.
После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи. По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что «в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают».