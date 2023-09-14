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ПРОПАВШАЯ ИМЕНИННИЦА ⟩ Стало известно, где эстонская звезда соцсетей скрывалась от общественности более полугода!

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Мэрилин Нау.
Мэрилин Нау. Фото: Galina Deinega/ Instagram @galinadeinegaphotography

Мэрилин Нау, ставшая известной благодаря реалити-шоу Rannamaja, пропала из виду. «Ее нет в новостях, она не отвечает на электронные письма, а последний пост в Instagram датирован 11 января», - говорится в письме обеспокоенного читателя. Сегодня стало известно, где она живет, чем занимается и в какой соцсети теперь публикует свои посты.

Сегодня, 14 сентября, у звезды реалити-шоу Мэрилин Нау день рождения, но вот уже восемь месяцев от нее нет никаких вестей. В почтовый ящик Elu24 пришло несколько писем от обеспокоенных поклонников, этот вопрос также поднимался в соцсети Reddit: «Где ты, Нау?»

«Может, она наконец-то пошла на шоу 90 Day Fiance и подписала NDA [соглашение о неразглашении] и поэтому не пишет? Он должен был пойти туда перед пандемией, но потом съемки отложили», - предполагает один из них.

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