ПРОПАВШАЯ ИМЕНИННИЦА ⟩ Стало известно, где эстонская звезда соцсетей скрывалась от общественности более полугода!

Мэрилин Нау, ставшая известной благодаря реалити-шоу Rannamaja, пропала из виду. «Ее нет в новостях, она не отвечает на электронные письма, а последний пост в Instagram датирован 11 января», - говорится в письме обеспокоенного читателя. Сегодня стало известно, где она живет, чем занимается и в какой соцсети теперь публикует свои посты.