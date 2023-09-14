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Сына Сильвии Ильвес не пустили в трамвай: «он показал средний палец, захлопнув перед его носом дверь»

Кетлин Крузе Крислин Метсанурм
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Konstantin Sednev

«Ему [сыну] нужно было спешить на тренировку по баскетболу после урока камерного ансамбля, и он побежал на трамвайную остановку перед школой с двумя сумками и виолончелью», - описывает ситуацию, которая быстро приняла неожиданный для ребенка оборот. Водитель закрыл перед носом мальчика двери трамвая и показал ему средний палец.

«Отвратительно, какими мы, взрослые, бываем! Какой пример мы подаем своим поведением?» - пишет в социальных сетях виолончелистка Сильвия Ильвес, мать четверых детей. Как оказалось, в дождливую среду, 14 сентября, водитель трамвая ужасно повел себя по отношению к ее сыну.

«У ребенка закончился учебный день, с собой виолончель, спортивная сумка и школьный портфель. После занятий по камерному ансамблю ему нужно было спешить на тренировку по баскетболу, и он с двумя сумками и виолончелью побежал на трамвайную остановку Винеери, которая находится перед школой», - рассказывает Сильвия. «Он увидел приближающийся трамвай, на который надеялся успеть. Он почти добежал до трамвая, когда водитель гордо показал сыну средний палец и захлопнул перед его носом дверь».

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