«Если водителем управляет водка...»: въезжающих в Таллинн на пароме туристов сразу предупреждают о вреде алкоголя

Каждый год в сентябре любой человек может присоединиться к кампании «В сентябре не пьем», которая призывает уменьшить употребление алкоголя. Безалкогольный сентябрь предоставляет хорошую возможность увидеть, какие изменения могут произойти с человеком за месяц, в течение которого он не будет употреблять алкоголь совсем или существенно снизит его потребление.

На сайте alkoinfo подробно расписаны все преимущества отказа от алкоголя, включая экономию денег, большее количество времени, которое можно провести с пользой, повышение самооценки, появление новых привычек, снижение уровня стресса и веса, улучшение внешнего вида и качества сна и многое другое. Стоит попробовать и понять, насколько вы зависимы или независимы от алкоголя, а также увидеть изменения в своем физическом и психологическом здоровье.

«Трезво, культурно или до дна?»

Эстонский музей здоровья совместно с Таллиннским портом подготовили уличную выставку «Трезво, культурно или до дна?». Выставка открылась около D-терминала Таллиннского порта еще 7 февраля и пробудет там аж до 31 января 2024 года, но, побывав на месте, мы увидели, что многие люди просто проходят мимо, даже не останавливая взгляд на ярких оранжевых рамах, в которых и установлены плакаты. Можно списать это невнимание на неосведомленность людей о выставке или на то, что территория вокруг порта сильно преобразилась в последние годы и там итак много интересного. А ведь учитывая акцию «В сентябре не пьем» - очень актуально было бы пройтись и почитать все, что сказано на плакатах о трезвости.