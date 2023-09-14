Сегодня, 14 сентября, в США отмечается Национальный день трезвости, а Международный день трезвости нас ждет через пару недель - 3 октября. Тем не менее, портал Limon.ee решил напомнить своим читателям, что именно в первый осенний месяц в Эстонии проходит ежегодная акция «В сентябре не пьем», а также о выставке антиалкогольных плакатов, которая открыта около D-терминала Таллиннского порта.
«Если водителем управляет водка...»: въезжающих в Таллинн на пароме туристов сразу предупреждают о вреде алкоголя
Каждый год в сентябре любой человек может присоединиться к кампании «В сентябре не пьем», которая призывает уменьшить употребление алкоголя. Безалкогольный сентябрь предоставляет хорошую возможность увидеть, какие изменения могут произойти с человеком за месяц, в течение которого он не будет употреблять алкоголь совсем или существенно снизит его потребление.
На сайте alkoinfo подробно расписаны все преимущества отказа от алкоголя, включая экономию денег, большее количество времени, которое можно провести с пользой, повышение самооценки, появление новых привычек, снижение уровня стресса и веса, улучшение внешнего вида и качества сна и многое другое. Стоит попробовать и понять, насколько вы зависимы или независимы от алкоголя, а также увидеть изменения в своем физическом и психологическом здоровье.
«Трезво, культурно или до дна?»
Эстонский музей здоровья совместно с Таллиннским портом подготовили уличную выставку «Трезво, культурно или до дна?». Выставка открылась около D-терминала Таллиннского порта еще 7 февраля и пробудет там аж до 31 января 2024 года, но, побывав на месте, мы увидели, что многие люди просто проходят мимо, даже не останавливая взгляд на ярких оранжевых рамах, в которых и установлены плакаты. Можно списать это невнимание на неосведомленность людей о выставке или на то, что территория вокруг порта сильно преобразилась в последние годы и там итак много интересного. А ведь учитывая акцию «В сентябре не пьем» - очень актуально было бы пройтись и почитать все, что сказано на плакатах о трезвости.
Выставка рассказывает, что на разных этапах истории человечества общественность пыталась бороться с зеленым змеем, писал rus.err. Первое общество трезвости появилось в США в 1789 году, и практически через сто лет - в 1889-м - первое общество трезвости появилось и в Эстонии.
«В это время в Европе возникло достаточно много таких организаций. В Эстонии они тоже начали появляться. В тот период появилось около 40 подобных обществ по всей стране», - отметила в программе «Горизонт» представитель Музея здоровья Елена Чекулаева.
На выставке представлены работы эстонских художников и дизайнеров на антиалкогольную тему. Здесь и акцент на недопустимости вождения в пьяном виде, и плакаты, говорящие о том, что употребление алкоголя влияет на здоровье детей.
Давайте же вместе взглянем на самые интересные плакаты выставки «Трезво, культурно или до дна?», а чтобы увидеть все - отправляйтесь на прогулку к D-терминалу и изучите плакаты самостоятельно.