ФОТО ⟩ Не прошло и года: евровизионный рояль Алики Миловой вернули в Таллиннский аэропорт с важным сообщением

29 марта рояль был вывезен из терминала Таллиннского аэропорта, потому что он должен был помочь Алике из Эстонии сделать шоу на Евровидении более ярким. Наша артистка чудесно справилась, привезла восьмое место за песню Bridges, тем самым войдя в ТОП-11 самых лучших участников от Эстонии за все годы. Наша страна участвует в этом песенном конкурсе начиная с 1993 года, отказавшись лишь однажды - в 1995. А в 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

Теперь рояль на своем месте в Таллиннском аэропорту, обычным людям разрешено на нем играть только в том случае, если они могут это сделать не хуже Алики.

«Для меня большая честь сообщить, что с этого дня в Таллиннском аэропорту стоит тот самый рояль, который был со мной во время всего путешествия на Евровидение! И я также оставила автограф для вас!» - написала Алика на своей странице в Instagram.