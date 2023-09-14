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«Заработай 3000 евро!» В очередной мошеннической схеме используют фото президента Алара Кариса и логотип Eesti Energia

Анналийза Кёсс
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В мошеннической схеме используют фото президента Алара Кариса и фирму Eesti Energia. Фото иллюстративное..
В мошеннической схеме используют фото президента Алара Кариса и фирму Eesti Energia. Фото иллюстративное.. Фото: Shutterstock / Eero Vabamägi / Madis Veltman / Elu24 kollaaž

«Новая мошенническая схема?» - спрашивает наблюдательный гражданин по поводу публикации в социальных сетях с изображением президента Эстонии и логотипа Eesti Energia, которая якобы дает возможность каждому жителю Эстонии заработать не менее 3 000 евро. «Если вы оставите свой номер телефона на этом сайте, то вскоре вам может позвонить мошенник, представляющийся полицейским или сотрудником банка, чтобы узнать данные вашего банковского счета», - предупреждает Вячеслав Миленин, руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры.

«Eesti Energia дает возможность каждому жителю Эстонии стать акционером крупнейшей энергетической компании Эстонии и заработать не менее 3 000 евро», - обещают в пост, распространившемся в социальных сетях на прошлой неделе.

«Новая мошенническая схема?» - спрашивает внимательный читатель, не замечавший ранее подобной рекламы в социальных сетях. К моменту публикации статьи пост уже не найти, но страница Estonia Invest в Facebook по-прежнему существует. Страница была создана 6 сентября и не имеет подписчиков.

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