«Заработай 3000 евро!» В очередной мошеннической схеме используют фото президента Алара Кариса и логотип Eesti Energia

«Новая мошенническая схема?» - спрашивает наблюдательный гражданин по поводу публикации в социальных сетях с изображением президента Эстонии и логотипа Eesti Energia, которая якобы дает возможность каждому жителю Эстонии заработать не менее 3 000 евро. «Если вы оставите свой номер телефона на этом сайте, то вскоре вам может позвонить мошенник, представляющийся полицейским или сотрудником банка, чтобы узнать данные вашего банковского счета», - предупреждает Вячеслав Миленин, руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры.