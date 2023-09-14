На вершине блаженства: Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период с 14 сентября

Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период. Для двух представителей зодиакального круга чудесное время начнется 14 сентября и будет длиться до конца осени 2023 года, пишет progorod43.
Рак
Представители водного знака должны приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит Раков в вихре, ожидаются позитивные перемены на работе. Вероятно, на вас навалится множество рабочих вопросов, но если вы поднажмете и справитесь, то получите заслуженную награду. Все труды окупятся с лихвой ближе к 10 октября: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.
Рыбы
Представители двенадцатого знака попадут на вершину блаженства. Рыбам звезды будут благоволить в делах любовных. Рыбы-одиночки встретят человека, который сумеет перевернуть их жизнь. Если представители знака пойдут на уступки, то знакомство перерастет в бурный роман. Семейные Рыбы переведут отношения на новый уровень, где будет больше доверия и понимания.