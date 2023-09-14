На вершине блаженства: Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период с 14 сентября

Рак

Представители водного знака должны приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит Раков в вихре, ожидаются позитивные перемены на работе. Вероятно, на вас навалится множество рабочих вопросов, но если вы поднажмете и справитесь, то получите заслуженную награду. Все труды окупятся с лихвой ближе к 10 октября: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.