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На вершине блаженства: Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период с 14 сентября

Limon.ee
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Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период. Для двух представителей зодиакального круга чудесное время начнется 14 сентября и будет длиться до конца осени 2023 года, пишет progorod43.

Рак

Представители водного знака должны приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит Раков в вихре, ожидаются позитивные перемены на работе. Вероятно, на вас навалится множество рабочих вопросов, но если вы поднажмете и справитесь, то получите заслуженную награду. Все труды окупятся с лихвой ближе к 10 октября: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.

Рыбы

Представители двенадцатого знака попадут на вершину блаженства. Рыбам звезды будут благоволить в делах любовных. Рыбы-одиночки встретят человека, который сумеет перевернуть их жизнь. Если представители знака пойдут на уступки, то знакомство перерастет в бурный роман. Семейные Рыбы переведут отношения на новый уровень, где будет больше доверия и понимания.

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