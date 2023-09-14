ВИДЕО ⟩ Полиция применила насилие к гражданину Эстонии? «Один из них душил его, а другой избивал»

Во вторник, 12 сентября, около семи часов вечера Эгон Раасильд ждал возле Тартуского отделения полиции встречи с сотрудником. «Я прождал внутри несколько часов, затем вышел на улицу подождать. Перед отделением на меня напал помощник полицейского и оскорбил меня», - рассказывает Эгон в интервью Elu24. Он уверен, что служба внутреннего контроля полиции не признает своих ошибок и дело будет замято.

За плечами Эгона уже не одно столкновение с полицией. В 2020 году он попал под пристальное внимание за то, что, по его словам, похищал детей из детского дома, чтобы спасти их. В итоге Раасильд оказался в местах лишения свободы.