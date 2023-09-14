ВИДЕО ⟩ Полиция применила насилие к гражданину Эстонии? «Один из них душил его, а другой избивал»

Эгон Раасильд из Тарту поделился с Elu24 видеозаписью того, как на него напал помощник полицейского. Эгон и раньше подвергался грубому обращению со стороны представителей власти. Но причина такого поведения остается неизвестной. «Полиция не имеет права применять физическую силу больше, чем это необходимо», - говорит юрист Мерике Роосилехт.
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Во вторник, 12 сентября, около семи часов вечера Эгон Раасильд ждал возле Тартуского отделения полиции встречи с сотрудником. «Я прождал внутри несколько часов, затем вышел на улицу подождать. Перед отделением на меня напал помощник полицейского и оскорбил меня», - рассказывает Эгон в интервью Elu24. Он уверен, что служба внутреннего контроля полиции не признает своих ошибок и дело будет замято.