Как дома снять гель-лак, не повредив ногти. Эксперт поделилась лайфхаком и предостерегла от ошибок

По словам эксперта, часто у клиенток возникает соблазн самостоятельно снять гель-лак, едва он начнет отслаиваться по краям. Хортон предостерегла, что этого следует избегать любой ценой, так как может привести к тому, что вместе с лаком отслоятся небольшие слои ногтей.

Она отметила, что «распространенное заблуждение, якобы гелевый маникюр более вреден, чем обычный лак, возникает из-за того, что клиенты предпочитают отрывать лак вместо правильного удаления, что может привести к ненужной травме натурального ногтя».

Эксперт посоветовала для снятия гелевых ногтей обращаться к мастеру, который «знает, как удалить продукт с наименьшими повреждениями». При этом Хортон допустила, что бывают ситуации, когда снять гель-лак необходимо самостоятельно.

Для этого сперва нужно спилить пилочкой глянцевый верхний слой лака, не задев при этом сам ноготь. После этого Хортон советует пропитать ватный диск средством для снятия лака на основе ацетона и приложить его к ногтю.

«Затем оберните фольгой ватный диск на ногте, чтобы зафиксировать его, и повторите это на всех пальцах», – посоветовала мастер. Чтобы лак приподнялся, понадобится 10 минут.

Если после процедуры на некоторых участках все еще осталось покрытие, ноготь нужно еще раз смочить средством для снятия лака и обернуть фольгой.