Лайма Вайкуле порассуждала о российских артистах: «Им важны деньги»

С началом полномасштабного вторжения Лайма активно поддерживает Украину и не имеет никаких оправданий этой кровопролитной войны. В разговоре с Мосейчук она рассказала о чем больше всего сожалеет и назвала главную проблему россиян.

«Россияне, по моему мнению, не смогли стать современными. Мы знаем все, что происходит во всем мире. Мы идем в ногу со временем, а Россия - нет. Она не то что остановилась, их отбросило на 100 лет назад. Они снова арестовывают ученых, цвет нации. Опять делают то же, что и Сталин», - сказала Вайкуле.

Также латвийская певица высказалась о зомбировании россиян. Она уверена, что преступная власть «крутит» народом как хочет.

«Народ можно поворачивать направо и налево. Они позволяют себя зомбировать. Гипнотизер - главное зло, но люди, как бараны. Один бросился со скалы, другие идут», - добавила Вайкуле.

Кроме того, певица призналась, как относится к российским артистам, которые поддерживают путинский режим.

«Есть, наверное, некоторые, которые сошли с ума. Но я думаю, что основная масса притворяется. Им просто важны деньги», - говорит артистка.