ВИДЕО ⟩ Летел по лестнице лицом в асфальт: водитель Lux Express дал пинка неадекватному пассажиру

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, в 19:00 в автобусе, следовавшем по маршруту Таллинн-Нарва, на остановке Virumaa Kolledž в Кохтла-Ярве.

Ингмар Роос, бизнес-менеджер Lux Express Estonia, говорит, что компания очень серьезно относится к этому инциденту. «Мы попросили водителя объяснить свое поведение», - ответил Роос.

«По словам водителя автобуса, ситуация началась гораздо раньше, что не отражено на видеозаписи», - поясняет Роос. По его словам, пьяный человек без билета вошел в автобус через заднюю дверь, и пассажиры сообщили об этом водителю, который проверял билеты в передней части автобуса, и попросили вмешаться.

Смотрите, как водитель Lux Express дал пинка неадекватному пассажиру:

Водитель утверждал, что попросил пассажира без билета выйти, но тот держался за поручни и отказывался выходить. «Завязалась потасовка, в ходе которой водитель вытолкнул этого пассажира из автобуса ногой», - рассказывает менеджер. Он добавляет, что в любом случае это очень неприятный инцидент, к которому Lux Express относится очень серьезно.

Lux Express приносит искренние извинения всем связанным с этим событием лицам. «Такому поведению нет оправдания», - подтверждает Роос, говоря, что инцидент, конечно же, не должен был перерасти в физическую расправу. «Мы хотели бы еще раз напомнить всем водителям, что в подобных ситуациях следует вызывать полицию, которая сама разберется».

По словам Ингмара Рооса, в компанию Lux Express вытолкнутый из автобуса пассажир не обращался. После инцидента его видели с группой людей возле автобуса.