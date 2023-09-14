ВИДЕО ⟩ Маленькие танцоры Dream Power растопили сердца жителей Маарду

10 сентября в Маарду прошел второй день осенней этно-ярмарки. В программе дня были заявлены как музыкальные ансамбли, так и танцевальные коллективы. Редакции Limon.ee удалось пообщаться с тренером танцевальной студии Dream Power и ее подопечными.
В этом году, 8 октября, танцевальная студия Dream Power отмечает девятилетие. Хотя на самом деле студия существовала уже два года, когда в 2014 у нее появилось официальное название.
Тренер, хореограф и постановщик в Dream Power Илана Соминская сама танцует уже более 20 лет. И если в прошлом году ее можно было встретить среди танцоров старшей группы, то сегодня она занимается больше преподавательской деятельностью. «У нас была общая группа, где мы танцевали вместе со старшими ребятами. Но в этом году я отказалась. Все-таки очень трудно подготовить в один день к выступлению около 50 человек и саму быть готовым морально и физически», - делится хореограф.
В команде Dream Power есть еще один тренер, который помогает Илане, но в основном вся нагрузка перед выступлениями ложится на ее плечи: прически, макияж, пошив и подготовка костюмов. «Самый сложный момент в танцах - не преподавание, а приготовления перед выходом на сцену. Трудно все успеть: подготовить, разложить и погладить костюмы, а еще уделить время детям и убедиться, что они, выйдя на сцену, достойно себя покажут».
«Перед выступлениями я всегда переживаю за своих танцоров, не важно, маленькие это детки или постарше. Мне важно то, как они будут себя чувствовать до, во время и после выступления: будут ли у них какие-то сложности на сцене, все ли у них пройдет гладко. Особенно с маленькими переживаю, чтобы никто не упал и не ударился», - рассказывает Илана, подчеркивая, что за своих артистов она переживает намного больше, чем за себя, когда выходит на сцену.
На осенней этно-ярмарке от танцевальной студии Dream Power выступило две группы: дети в возрасте от трех до семи лет и от 12 до 14.
Смотрите видео с выступления младшей группы Dream Power:
- Насколько вообще сложно преподавать таким маленьким деткам?
- Первая группа, которая выступала на ярмарке - смешанная. В нее мы для выступления объединили детей трех-четырех лет с танцорами в возрасте пяти-семи лет. Конечно, с такими маленькими детьми сложно, но самый трудный возраст, скорее двухлетки, которые пришли к нам заниматься в этом году. Они еще не говорят. А так, к счастью, дети очень открытые и очень быстро идут на контакт. Здесь еще помогают очень родители, которые поддерживают детей как перед, так и на выступлениях. Дети от этого не теряются на сцене и очень достойно себя показывают.
- Сколько времени обычно уходит на то, чтобы выучить и подготовить один номер?
- Номер, который был представлен на ярмарке, танцоры трех-четырех лет тренировали уже в прошлом году. А другие группы и детки повстречались, так скажем, с этим танцем впервые в прошлый понедельник, 4 сентября. Получается, что за две тренировки мы соединили группы трех-четырех и пяти-семи лет и сделали им один общий танец.
- Вы часто выступаете на различных мероприятиях в Маарду, где вас можно встретить еще?
- Да, мы сотрудничаем с Маардуской городской управой, поэтому мы выступаем почти на всех городских мероприятиях. Детки показывают себя, а родители могут отследить прогресс. А так мы еще стараемся выезжать за пределы Эстонии, например, в Швецию или Латвию на уже международные соревнования.
- А есть ли какие-то фестивали, соревнования, на которых вы мечтаете выступить?
- Дети, скорее всего, не задумывались еще о таком. Но лично моя мечта - это International Dance Organization (Международная танцевальная организация - прим. ред.). Они устраивают соревнования в разных странах. Раньше у нас в Эстонии они тоже были, но сейчас они называются Estonian Dance Organization (Эстонская танцевальная организация - прим. ред.). Хотелось бы куда-нибудь, например, в Германию, Амстердам поехать именно на такое уже большое мероприятие. И если туда попасть, то после этого, конечно же, хочется съездить на чемпионат мира по хип-хопу. Это такая главная цель.
Мы также пообщались с молодыми танцорами Соней, Машей и Сашей, которые рассказали нам, что в студии Dream Power они занимаются не так давно: Соня и Маша два года, а Саша пришла этим летом. В танцевальной студии преподают различные стили: вог, хаус, хип-хоп, джаз фанк и многие другие. Но самыми любимыми стилями у Саши, Маши и Сони остаются контемпорари и хип-хоп.
Несмотря на то, что в общении девочки очень открытые и веселые, они признались, что тоже сильно переживают перед выступлениями. «Когда ты танцуешь, ты кайфуешь от этого процесса. У себя в голове ты - модель. А ведь ты не знаешь, как ты в этот момент выглядишь на самом деле. Перед тобой зеркала нет, там живые люди», - делится Соня.