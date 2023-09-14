ВИДЕО ⟩ Маленькие танцоры Dream Power растопили сердца жителей Маарду

В этом году, 8 октября, танцевальная студия Dream Power отмечает девятилетие. Хотя на самом деле студия существовала уже два года, когда в 2014 у нее появилось официальное название.

Тренер, хореограф и постановщик в Dream Power Илана Соминская сама танцует уже более 20 лет. И если в прошлом году ее можно было встретить среди танцоров старшей группы, то сегодня она занимается больше преподавательской деятельностью. «У нас была общая группа, где мы танцевали вместе со старшими ребятами. Но в этом году я отказалась. Все-таки очень трудно подготовить в один день к выступлению около 50 человек и саму быть готовым морально и физически», - делится хореограф.

В команде Dream Power есть еще один тренер, который помогает Илане, но в основном вся нагрузка перед выступлениями ложится на ее плечи: прически, макияж, пошив и подготовка костюмов. «Самый сложный момент в танцах - не преподавание, а приготовления перед выходом на сцену. Трудно все успеть: подготовить, разложить и погладить костюмы, а еще уделить время детям и убедиться, что они, выйдя на сцену, достойно себя покажут».