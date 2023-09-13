Мужчина умер после обеда в ресторане: какой деликатес он съел

Причиной стала Vibrio Vulnificus, морская бактерия, которая может заразить людей, употребляющих в пищу сырые или недоваренные моллюски, или тех, кто плавает в более теплых прибрежных водах с открытой раной.

Сообщается, что 30-летний мужчина, имя которого, а также название ресторана, в котором он ел, не разглашаются местными чиновниками здравоохранения, пообедал и был госпитализирован через два дня, где впоследствии скончался. Известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем.

«Он принимал некоторые лекарства, которые повлекли подавление иммунитета, — рассказал доктор Филипп Кейзер из медицинского округа Галвестон, согласно каналу ABC 13. У него также были проблемы с печенью».

Стремясь узнать больше об обстоятельствах, Кейзер и его отдел сделали шаги, чтобы найти источник заражения.

«На самом деле мы пошли в ресторан, где он ел, и достали устрицы с полки. У них есть бирки, поэтому мы можем идентифицировать партии, а штат фактически анализирует их, чтобы увидеть, сможем ли мы найти, в чем была проблема с конкретной партией устриц», - добавил он.

В июле бактерии унесли жизни двух жителей Коннектикута: одного из-за открытых ран в воде, другого из-за употребления в пищу сырых зараженных моллюсков за пределами штата.