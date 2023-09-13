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Жительница Виймси уверена, что водитель автобуса намеренно закрыл дверь перед носом ее ребенка

Комментарий TLT
Мерилин Няреп
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Столичные автобусы.
Столичные автобусы. Фото: Mihkel Maripuu

«Мне интересно, такое происходит только с моим ребенком, или есть и другие случаи, когда ребенок подбегает к автобусу 1А, а водитель автобуса закрывает перед ним двери и уезжает», - жалуется жительница Виймси Дорис в группе Facebook, пишет Elu24.

Дорис пишет, что ребенок видел, как водитель автобуса заметил, что он бежит на автобус и уже был на расстоянии вытянутой руки от двери автобуса, когда тот закрыл двери и уехал. «Я слышала то же самое от другого родителя. Возможно, водитель получает от этого удовольствие, но мне немного тревожно слышать такое от ребенка».

Под публикацией собралось множество комментариев, как «за», так и «против». «Это не особенность линии 1А, а многолетняя практика на всех линиях TLT. Водитель автобуса отвечает за соблюдение расписания, и если он боится отстать от графика, то обычно не дожидается даже тех, кто бежит, грубо закрывая двери перед носом, и уезжает. Ожидание опаздывающих - это вежливость по отношению к людям, но это и неучтивость по отношению к тем, кто успел прийти на остановку вовремя и справедливо ожидает, что автобус будет ходить по расписанию. Если мы оказываемся в ситуации, когда автобус не дожидается нас, даже если мы бежим, это мотивирует на следующий день выйти из дома вовремя, возможно, на минуту раньше», - говорит один из жителей Виймси.

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