«Мне интересно, такое происходит только с моим ребенком, или есть и другие случаи, когда ребенок подбегает к автобусу 1А, а водитель автобуса закрывает перед ним двери и уезжает», - жалуется жительница Виймси Дорис в группе Facebook, пишет Elu24.
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Жительница Виймси уверена, что водитель автобуса намеренно закрыл дверь перед носом ее ребенка
Комментарий TLT
Дорис пишет, что ребенок видел, как водитель автобуса заметил, что он бежит на автобус и уже был на расстоянии вытянутой руки от двери автобуса, когда тот закрыл двери и уехал. «Я слышала то же самое от другого родителя. Возможно, водитель получает от этого удовольствие, но мне немного тревожно слышать такое от ребенка».