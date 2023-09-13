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Что Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью: когда нет смысла юлить и скрывать

Limon.ee
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Меган Маркл и принц Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Shutterstock

Королева Великобритании Елизавета II умерла год назад. Уходила глава монаршей семьи с неспокойной душой. Ее семья в этот период терзалась раздорами, ссорами и выплесками в СМИ в виде компроматов, пишет Телепрограмма.

Зачинщицей всех этих дрязг была Меган Маркл, жена принца Гарри, внука Елизаветы II.

Королева никогда не была довольна выбором своего внука, однако последние события, когда Меган Маркл увезла из Великобритании мужа и детей в США, окончательно доконали Елизавету.

Инсайдер издания Spector поведал, что примерно за месяц до кончины королева впервые высказалась о Меган Маркл со всей искренностью, на которую была способна.

Во время ужина британская королева назвала Меган Маркл «злобной». Она считала, что знакомство ее внука с Маркл стало полной катастрофой для королевской семьи.

Инсайдер сказал, что подобной грубости от королевы никто и никогда не слышал ранее.

«Для королевы было нехарактерно использовать такое слово, как „зло“, чтобы описать Меган, но она видела ее насквозь. Поразительно было услышать это от самой всепрощающей женщины на земле», - рассказал источник.

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