Что Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью: когда нет смысла юлить и скрывать

Зачинщицей всех этих дрязг была Меган Маркл, жена принца Гарри, внука Елизаветы II.

Королева никогда не была довольна выбором своего внука, однако последние события, когда Меган Маркл увезла из Великобритании мужа и детей в США, окончательно доконали Елизавету.

Инсайдер издания Spector поведал, что примерно за месяц до кончины королева впервые высказалась о Меган Маркл со всей искренностью, на которую была способна.

Во время ужина британская королева назвала Меган Маркл «злобной». Она считала, что знакомство ее внука с Маркл стало полной катастрофой для королевской семьи.

Инсайдер сказал, что подобной грубости от королевы никто и никогда не слышал ранее.