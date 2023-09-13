ВИДЕО ⟩ Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской журналистке в Юрмале. Она прокомментировала

«Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима», – отметила журналистка.

По словам Мосейчук, Пугачева и Галкин заявили, что подумают об этом.

«Но пока что они не дают интервью. Мы представились, что мы из Украины», – добавила она.

В ролике видно, как Пугачева и Галкин остановились, услышав, что к ним обратились, но общались с журналисткой издалека. Увидев, что их снимают на камеру, Галкин обнял Пугачеву, а она, в свою очередь, обняла сына Гарри.

Мосейчук, комментируя снятые кадры, отметила, что после отказа с уважением отнеслась к этой семье и не хотела «совать микрофон в лицо».