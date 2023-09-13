Российская певица Алла Пугачева и ее муж, российский шоумен Максим Галкин отказались давать интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Об этом ведущая заявила в новом выпуске своего YouTube-проекта, который был снят в Юрмале в конце июля, а опубликован 12 сентября, пишет Гордон.
ВИДЕО ⟩ Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской журналистке в Юрмале. Она прокомментировала
«Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима», – отметила журналистка.
По словам Мосейчук, Пугачева и Галкин заявили, что подумают об этом.
«Но пока что они не дают интервью. Мы представились, что мы из Украины», – добавила она.
В ролике видно, как Пугачева и Галкин остановились, услышав, что к ним обратились, но общались с журналисткой издалека. Увидев, что их снимают на камеру, Галкин обнял Пугачеву, а она, в свою очередь, обняла сына Гарри.
Мосейчук, комментируя снятые кадры, отметила, что после отказа с уважением отнеслась к этой семье и не хотела «совать микрофон в лицо».
Кадры с Галкиным и Пугачевой можно посмотреть на девятой минуте ролика.