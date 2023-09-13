Самолет, в котором летел Андрей Данилко, совершил вынужденную посадку. Что произошло?

«9 сентября состоялось грандиозное шоу в самом большом и роскошном концертном зале Бруклина – Kings Theatre. Почти 3 тыс. зрителей ждали встречи со звездой, но могли и не дождаться из-за неприятного стечения обстоятельств, – говорится в публикации. – Во время перелета из Чикаго Данилко с командой совершили вынужденную посадку в Коннектикуте. Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза и самолет развернули. Гром, молнии, ветер, часы ожидания и, наконец, перенос рейса на утро».

Сообщается, что артист добирался из Коннектикута в Нью-Йорк три часа на автомобиле, при этом его багаж с костюмами остался в аэропорту, так как сотрудникам «запрещено выдавать чемоданы во время грозы».

«Когда погода угомонилась, времени почти не осталось (еще 40 минут – и все, концерт сорван). Но организаторы Resilience Entertainment почти вовремя доставили всех на локацию на такси – быстром и неприлично дорогом, – сообщается в посте. – Зрители терпеливо ждали, но задержка того стоила – Верка и мама устроили настоящий разрыв. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали Путина в известном направлении абсолютно все».

Отмечается, что концерт Сердючки в Нью-Йорке посетил также американский режиссер Эд Стейнбер.

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.