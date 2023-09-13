Страсти в таллиннской гимназии: 25-летний учитель физики совращал учеников и поил их алкоголем. Что решил суд?

Неэтичные отношения с учениками привели к тому, что бывший преподаватель физики 25-летний Мартин Леопарди предстал перед судом. В среду он был приговорен к условному тюремному заключению, пишет Kuuuurija.
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Мартин Леопарди, зарабатывавший на жизнь преподаванием, обвиняется в неоднократных сексуальных контактах с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, а также в совершении других действий сексуального характера, будучи совершеннолетним. Кроме того, его обвинили в том, что он склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя.