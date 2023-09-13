Страсти в таллиннской гимназии: 25-летний учитель физики совращал учеников и поил их алкоголем. Что решил суд?

Мартин Леопарди, зарабатывавший на жизнь преподаванием, обвиняется в неоднократных сексуальных контактах с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, а также в совершении других действий сексуального характера, будучи совершеннолетним. Кроме того, его обвинили в том, что он склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя.