Ср, 13.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Клиентка умерла после иглоукалывания, но суд постановил: 68-летняя целительница из Ласнамяэ не отправится за решетку

Кетлин Крузе
Facebook
Comments 1
Объявление судебного решения по делу Надежды Шрамко.
Объявление судебного решения по делу Надежды Шрамко. Фото: Taavi Sepp

В среду утром 68-летняя целительница Надежда Шрамко была приговорена к условному лишению свободы за причинение смерти по неосторожности и оказание нелицензированных медицинских услуг, пишет Elu24.

«Это произошло случайно», - сказала в суде два месяца назад заплаканная 68-летняя массажистка и терапевт Надежда Шрамко. «Мне очень жаль, она была очень хорошим человеком».

Неосторожное иглоукалывание Надежды в подвале в Ласнамяэ стоило жизни человеку.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх