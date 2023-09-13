Клиентка умерла после иглоукалывания, но суд постановил: 68-летняя целительница из Ласнамяэ не отправится за решетку

В среду утром 68-летняя целительница Надежда Шрамко была приговорена к условному лишению свободы за причинение смерти по неосторожности и оказание нелицензированных медицинских услуг, пишет Elu24.
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«Это произошло случайно», - сказала в суде два месяца назад заплаканная 68-летняя массажистка и терапевт Надежда Шрамко. «Мне очень жаль, она была очень хорошим человеком».