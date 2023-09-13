Можно ли снять об эстонской столице самое депрессивное видео, которое только может быть? Пользователи TikTok знают ответ на этот вопрос - да, совершенно точно, особенно, если все кадры будут идти под песню «Молчат дома» исполнителя «Судно (борис рижий)».
Депрессивный Таллинн: после просмотра этого видео даже самые веселые из нас загрустят
Комментаторы не внимательно смотрели видео, и посоветовали вернуться в летнее время, но в видеоролике можно увидеть не только зиму в Таллинне, но и другие времена года. Но большая часть коротких роликов в этой нарезке сделана как раз в зимнее время, когда на улице мокро и серо.
Всего видео ролик собрал более 243 тысяч просмотров и почти 20 тысяч реакций. Это еще раз доказывает то, что любой пользователь TikTok может проснуться знаменитым.
Смотрите видео!
@alienmoreen Replying to @Eesti tola🤭 POV: going on a mental health walk in Tallinn 🏢 #tallinn #postsoviet #fyp #estonia ♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma