Депрессивный Таллинн: после просмотра этого видео даже самые веселые из нас загрустят

Комментаторы не внимательно смотрели видео, и посоветовали вернуться в летнее время, но в видеоролике можно увидеть не только зиму в Таллинне, но и другие времена года. Но большая часть коротких роликов в этой нарезке сделана как раз в зимнее время, когда на улице мокро и серо.