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Популярная американская певица почти голая появилась на музыкальной премии

Limon.ee
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Doja Cat на VMA 2023.
Doja Cat на VMA 2023. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Американская реперша, певица, автор песен и продюсер Амала Ратна Зандиле Дламини, известная как Doja Cat, появилась в «голом» образе на церемонии MTV Video Music Awards 2023. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на PageSix.

На красну дорожку 27-летняя артистка вышла в едва заметном белом платье от Monse. Индивидуальный дизайн наряда состоял из тонкой, похожей на паутину ткани, обнажавшей ее грудь и стринги телесного цвета под ним.

Эффектный образ рэп-исполнительница дополнила прозрачными туфлями на каблуке. В качестве аксессуаров Доджа выбрала браслет, кольца с бриллиантами и серьги, а также серебряный кафф в форме паука.

Она продемонстрировала свою фирменную прическу в сочетании с белыми тенями для век, украшениями из кристаллов, эффектными ресницами в стиле Твигги и лиловым карандашом для губ.

Doja Cat на VMA 2023.
Doja Cat на VMA 2023. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Один фанат написал в соцсети X (бывший Twitter) в поддержку: «Доджа Кэт поворачивает головы и привлекает внимание на красной дорожке #VMA своим культовым стилем».

Напомним, MTV Video Music Awards - ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов. Основана телеканалом MTV в 1984 году. Победителей среди номинантов в разных категориях выбирают зрители путем голосования на сайте.

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