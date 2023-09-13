Популярная американская певица почти голая появилась на музыкальной премии

На красну дорожку 27-летняя артистка вышла в едва заметном белом платье от Monse. Индивидуальный дизайн наряда состоял из тонкой, похожей на паутину ткани, обнажавшей ее грудь и стринги телесного цвета под ним.

Эффектный образ рэп-исполнительница дополнила прозрачными туфлями на каблуке. В качестве аксессуаров Доджа выбрала браслет, кольца с бриллиантами и серьги, а также серебряный кафф в форме паука.

Она продемонстрировала свою фирменную прическу в сочетании с белыми тенями для век, украшениями из кристаллов, эффектными ресницами в стиле Твигги и лиловым карандашом для губ.

Doja Cat на VMA 2023. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Один фанат написал в соцсети X (бывший Twitter) в поддержку: «Доджа Кэт поворачивает головы и привлекает внимание на красной дорожке #VMA своим культовым стилем».