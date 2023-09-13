«Я знаю, что стою одной ногой в могиле»: знаменитая супермодель впервые рассказала о борьбе с раком

Легендарная супермодель Линда Евангелиста, которая показывала последствия неудачной попытки удаления жира, изуродовавшей ее тело, в интервью The Wall Street Journal призналась, что за последние пять лет у нее два раза диагностировали рак молочной железы.
Впервые врачи сообщили ей о диагнозе после плановой маммографии в конце 2018 года. Тогда она приняла решение о двусторонней мастэктомии. Четыре года спустя у нее снова обнаружилось уплотнение в груди, а по результатам магнитно-резонансной томографии медики заподозрили рецидив.
58-летняя Евангелиста рассказала, что в разговоре с хирургом попросила его не думать о ее внешнем виде: «Сделай дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы было красиво. Я не собираюсь умирать из-за этого».
После этого, по словам Линды, она жила по принципу «делай, что нужно, и пройди через это». После операции и терапии лечащий онколог сказал ей, что прогноз хороший, однако риск рецидива все же остается.
«Я знаю, что стою одной ногой в могиле, но настроение праздничное. Я так рада, что живу, все остальное - лишь бонус», - заявила Евангелиста.
Она скрывала диагноз (знали лишь самые близкие), чтобы не дать повода таблоидам обсуждать происходящее.
«Я не хочу, чтобы Daily Mail ждала меня за дверью, как они делают всякий раз, когда что-то случается», - жестко подчеркнула Линда.