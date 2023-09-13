«Я знаю, что стою одной ногой в могиле»: знаменитая супермодель впервые рассказала о борьбе с раком

Впервые врачи сообщили ей о диагнозе после плановой маммографии в конце 2018 года. Тогда она приняла решение о двусторонней мастэктомии. Четыре года спустя у нее снова обнаружилось уплотнение в груди, а по результатам магнитно-резонансной томографии медики заподозрили рецидив.

58-летняя Евангелиста рассказала, что в разговоре с хирургом попросила его не думать о ее внешнем виде: «Сделай дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы было красиво. Я не собираюсь умирать из-за этого».

После этого, по словам Линды, она жила по принципу «делай, что нужно, и пройди через это». После операции и терапии лечащий онколог сказал ей, что прогноз хороший, однако риск рецидива все же остается.

«Я знаю, что стою одной ногой в могиле, но настроение праздничное. Я так рада, что живу, все остальное - лишь бонус», - заявила Евангелиста.

Она скрывала диагноз (знали лишь самые близкие), чтобы не дать повода таблоидам обсуждать происходящее.