СЕРДЦЕ В КЛЕТКЕ ⟩ В Таллинне люди вышли поддержать Сашу Скочиленко

Сегодня, 13 сентября, весь день лил дождь, но, несмотря на погоду, у посольства России в Таллинне к вечеру собрались люди с плакатами.
Пикет прошел в поддержку Саши Скочиленко. Молодую активистку в России судят за «антивоенные ценники». С апреля 2022 года она находится в СИЗО. Сегодня Саше исполнилось 33 года, а еще это ее 525-й день в тюрьме. За решеткой Саша отмечает уже второй день рождения.
Люди у посольства России в Таллинне стояли с плакатами под зонтами. Самой яркой инсталляцией стало атласное сердце, заключенное в клетку.
Петербуржская художница и музыкант Саша Скочиленко с первых дней войны в Украине выходила в России на митинги, писала пацифистские посты и лозунги, рисовала миротворческие открытки, устраивала антивоенные музыкальные мероприятия.
33-летней Скочиленко сейчас грозит до десяти лет лишения свободы за то, что 31 марта она заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе из новостных лент. На нее пожаловалась 72-летняя пенсионерка, заметившая листовки. В итоге Саше Скочиленко предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии по мотивам ненависти или вражды.
Инициатором пикета в Таллинне стал Вован Каштан, художник-акционист из Нарвы, известный своими скандальными перформансами на политические темы. Сам он до войны проживал в России, но по понятным причинам вернулся домой, в Эстонию.
Для Каштана было важно организовать акцию в поддержку Скочиленко. Поддержала идею и таллиннская организация Феминистского антивоенного сопротивления, подключились художники и музыканты.
«Я Сашу знаю лично, она произвела на меня очень сильное впечатление. Я был на ее подпольном концерте. Тексты песен, которые она поет - невероятно честные, мощные, тяжелые. Меня это очень вдохновило, как и в дальнейшем ее поступок, за который ее взяли - это для меня ключевой момент, потому что он был сделан для запугивания людей, в общем-то и сработал, - говорит Вован Каштан. - То, как с Сашей обошлись, объясняет, почему многие русские не протестуют - за пять ценников в магазине сажать на десять лет девочку с депрессией и проблемами с пищеварением. Понятно, что это было сделано демонстративно.
И если я уж оказался в Европе, мне стыдно молчать и стыдно бояться. Да, я уехал, но здесь стараюсь быть активным, не забывать об этом, говорить об этом».
С плакатом в поддержку Скочиленко Вован Каштан вышел, как только вернулся в Эстонию. Это произошло 12 июня 2022 года на гей-параде в Тарту. По словам Каштана, новость об этом дошла до самой Саши и поддержала ее.
Вован Каштан отмечает, что и на афише таллиннского пикета было решено написать «Support Sasha Skochilenko» (Поддержим Сашу Скочиленко), а не «Свободу Скочиленко». Почему? Ответ очень прост: у людей от таких громких фраз могут начать опускаться руки, понятно, что мы здесь никак не можем повлиять на то, освободят Сашу или нет. А вот поддержать - однозначно можем!
«Я точно знаю, что этот пикет может ее поддержать.
Может, больше людей поймет, насколько жестоко сейчас государство в России, - говорит Каштан.
- Есть мнение, что русские не протестуют, и все мы плохие. Я точно знаю, что это не так, и таких людей, как Саша, много. В отличие от моих, ее акции были куда более позитивными и безобидными».