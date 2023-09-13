СЕРДЦЕ В КЛЕТКЕ ⟩ В Таллинне люди вышли поддержать Сашу Скочиленко

«Я Сашу знаю лично, она произвела на меня очень сильное впечатление. Я был на ее подпольном концерте. Тексты песен, которые она поет - невероятно честные, мощные, тяжелые. Меня это очень вдохновило, как и в дальнейшем ее поступок, за который ее взяли - это для меня ключевой момент, потому что он был сделан для запугивания людей, в общем-то и сработал, - говорит Вован Каштан. - То, как с Сашей обошлись, объясняет, почему многие русские не протестуют - за пять ценников в магазине сажать на десять лет девочку с депрессией и проблемами с пищеварением. Понятно, что это было сделано демонстративно.

И если я уж оказался в Европе, мне стыдно молчать и стыдно бояться. Да, я уехал, но здесь стараюсь быть активным, не забывать об этом, говорить об этом».

С плакатом в поддержку Скочиленко Вован Каштан вышел, как только вернулся в Эстонию. Это произошло 12 июня 2022 года на гей-параде в Тарту. По словам Каштана, новость об этом дошла до самой Саши и поддержала ее.

Вован Каштан отмечает, что и на афише таллиннского пикета было решено написать «Support Sasha Skochilenko» (Поддержим Сашу Скочиленко), а не «Свободу Скочиленко». Почему? Ответ очень прост: у людей от таких громких фраз могут начать опускаться руки, понятно, что мы здесь никак не можем повлиять на то, освободят Сашу или нет. А вот поддержать - однозначно можем!

«Я точно знаю, что этот пикет может ее поддержать.

Может, больше людей поймет, насколько жестоко сейчас государство в России, - говорит Каштан.