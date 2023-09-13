СМОТРИТЕ САМИ ⟩ «У него ноги не ходят, чертов король!» Киркоров теряет поклонников из-за неудачной пластики

В социальных сетях появился почти двухминутный видеоклип о праздновании Дней Москвы 9 и 10 сентября. В ролике снялись несколько российских звезд, все из которых являются сторонниками президента Владимира Путина, иными словами, прокремлевскими.

Свою поддержку продемонстрировал и 56-летний певец Филипп Киркоров, одетый во все белое с надписью «Дива» из сверкающих камней на спине пиджака, пишет Elu24.

В видеоролике на YouTube появилось множество комментариев, осуждающих Киркорова и все происходящее, в том числе вид и поведение певца.

«Ноги не ходят, штаны болтаются, король хренов», - огрызнулся кто-то в адрес Киркорова. Во второй половине видеоролика видно, как Киркорову требуется помощь окружающих, а в какой-то момент он даже опирается на двух мужчин, чтобы спуститься по лестнице.

«Мы восхищались им, ходили на их концерты, и что теперь?» - написал кто-то в комментариях.

Последние несколько месяцев Филипп Киркоров только тем и занимается, что хвастается своим обновленным телом - певец-путинист лег под нож хирурга потому что не может отказать себе в чрезмерном потреблении пищи, которое стало выходить из-под контроля.

В результате операций певец получил пресс, который выглядит, как ветчина в сетке, и комично большие ягодицы. Но новым видом певец очень доволен.