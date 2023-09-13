Дождь из купюр: Павел Глоба советует купить лотерейный билет в сентябре двум знакам Зодиака

Близнецы

Представителям воздушного знака в сентябре можно только позавидовать: дела пойдут в гору, из-за чего существенно вырастет доход. Близнецам звезды принесут денежную удачу, поэтому имеет смысл ввязаться в авантюрный проект: любое дело сейчас принесет прибыль.

Водолей

Водолеям понадобится достаточная стойкость, чтобы противостоять соблазнам. Павел Глоба рекомендует не сходить с ума от денег и не транжирить средства. Если Водолеи грамотно будут распоряжаться финансами, то денежный коридор будет открыт для них долгое время.