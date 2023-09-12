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Володина рассказала, у каких знаков Зодиака наступит новая жизнь до конца 2023 года

Limon.ee
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Одуванчик. Перемены. Снимок иллюстративный.
Одуванчик. Перемены. Снимок иллюстративный. Фото: Romolo Tavani/Shutterstock

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки Зодиака, которые перепишут свою судьбу - их ждет новая жизнь во всех смыслах. Вектор - только вперед, пишет Teleprogramma.

Тельцы

Ощутят, что год Водяного Кролика станет для них важным. Назвать его проходным едва ли получится. Как и следующие несколько лет. Тельцы испытают на себе перемены, которые были запущены ими давным-давно. Эти изменения дадут полновесные сходы во всех сферах жизни до конца года. Перемены будут звучать мощно и по-крупному!

Близнецы

Смогут выдохнуть в 2023 году. Им однозначно станет легче. Кармический урок, который они проходили последние пару лет, окончен. Кто-кто, а они могут рассчитывать на то, что стабильности в их жизни станет в разы больше, как и четкости, ясности и понимания ситуации. Вселенная откроет перед ними пути к личным возможностям.

Скорпионы

Как никто оценят важность 2023 года. Этот период будет наполнен счастьем и ощущением мощной энергии. Большое значение для этого знака Зодиака будет иметь Плутон - движение которого описывает жизненные циклы этого знака Зодиака. Эта планета способна проложить путь к продолжительным и глубоким изменениям в сфере отношений, местожительства и даже внутренних основ.

Водолеи

2023 год зовет на подвиги и открывает совершенно новую главу в их жизни, которая продлится два десятилетия, вплоть до 2043 года. Сейчас Водолеи закладывают фундамент своего будущего. Год Водяного Кролика перевернет их жизнь вверх тормашками. Вокруг поменяется все: окружение, энергия, мировосприятие.

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