Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 сентября

Сфера, требующая наибольшего внимания – это романтические отношения. Поладить с любимым человеком очень трудно, прийти к единому мнению по важным вопросам – почти не возможно. Будьте готовы к нетрадиционным решениям, ломке стереотипов; худшее, что вы можете сделать – это придерживаться неких «правил», забыв о том, что ваша «половинка» единственна и неповторима.

Дева

День противоречив, могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Любимый человек преподнесет неприятный сюрприз, да и вообще в личной жизни усиливаются тенденции, которые вряд ли придутся вам по вкусу. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего, в противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить.

Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки. Однако, планируя досуг и отдых, важно не переоценивать свои финансовые возможности: далеко не все желаемые развлечения вам сейчас по карману.

Весы

Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. Чрезвычайно полезными будут советы и рекомендации людей, относящихся к любым проблемам со здоровым юмором – общение с подобными персонами поднимет вам настроение, избавит от раздражительности.