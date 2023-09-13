ВИДЕО ⟩ «Верните Александра!» Школьник из Маарду покорил телезрителей популярного музыкального шоу

Активная подготовка к шоу у Александра с его педагогом Еленой Савчук началась примерно за месяц до отборочного тура, но, несмотря на проделанную работу, юному певцу не удалось пройти на следующий этап. «Я принял это как урок. Сильно не расстроился, потому что отчасти понимал, что могу не пройти. Но я знаю, что это не конец, а только начало», - говорит он.

Самое интересное, что телезрители не согласились с мнением жюри. Под видео с отборочного тура Александра до сих пор продолжают оставлять комментарии:

«Позовите его обратно на шоу! Жемчужина! Жемчужина этого шоу!», - пишет один из пользователей Instagram. «Я больше не смотрю это шоу, потому что его (Александра - прим. ред.) не пропустили дальше. Они по-прежнему выбирают скучную молодежь без слуха. Скучно!!! Мальчик умеет петь и устроил целое шоу!!!», - ругается другой. «Он был одним из самых крутых. Я очень надеялась, что он пройдет дальше», - добавляет еще один пользователь. Юный артист настолько поразил телезрителей, что в Интернете даже появился хештег #aleksandrtagasi (вернуть Александра - прим. ред.).

- Какие эмоции ты испытал, увидев пост в Instagram со своего отборочного тура, где в комментариях все просят, чтобы тебя вернули на шоу?

- Очень приятно видеть поддержу зрителей, а то, что не прошел - это огромный толчок, чтобы больше работать, дальше участвовать и побеждать.

- Ты на отборе сказал, что работаешь в McDonald's. Коллеги знали, что ты подал заявку на участие в Eesti otsib superstaari?

- Нет, они не знали. Узнали уже после участия и очень сильно меня поддерживали.

- В этом году ты оканчиваешь гимназию. Есть ли у тебя уже какие-то планы на будущее, о чем ты мечтаешь?