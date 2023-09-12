ВОСТОРГ! ⟩ Родившая четырех детей голливудская звезда вышла в свет в эффектном наряде

Вот недавно она снова привела публику в восторг, выйдя в свет в эффектном комбинезоне.

Блейк Лайвли. Фото: Evan Agostini

Может показаться, что Блейк направилась на диско-вечеринку в ярком наряде, как нельзя лучше подчеркивающем формы актрисы, но нет - всего лишь на показ Michael Kors.

Блейк Лайвли. Фото: Sonia Moskowitz Gordon

Звезда «Сплетницы» четырежды мама. Младшего ребенка она родила чуть более полугода назад - ну так, вдруг кто-то позабыл об этом факте, глядя на ее роскошную фигуру. Немудрено, что подобное появление вызвало восторг среди поклонников Лайвли.