ВОСТОРГ! ⟩ Родившая четырех детей голливудская звезда вышла в свет в эффектном наряде

Уверены, фанатки Райана Рейнольдса кусают локти, когда осознают, что любимый голливудский актер уже много лет счастлив в браке и шансы побывать с ним на свидании близки к нулю. Однако эти переживания и рядом не стояли с тем, как хватаются за голову завистники экранного Дэдпула при виде его супруги Блейк Лайвли.
Вот недавно она снова привела публику в восторг, выйдя в свет в эффектном комбинезоне.
Может показаться, что Блейк направилась на диско-вечеринку в ярком наряде, как нельзя лучше подчеркивающем формы актрисы, но нет - всего лишь на показ Michael Kors.
Звезда «Сплетницы» четырежды мама. Младшего ребенка она родила чуть более полугода назад - ну так, вдруг кто-то позабыл об этом факте, глядя на ее роскошную фигуру. Немудрено, что подобное появление вызвало восторг среди поклонников Лайвли.
«Райан такой счастливчик! Она прекрасна», «Любому с фигурой, как у Блейк, нужен этот великолепный наряд», «Блейк победила всех на этом показе, она восхитительна!», «Четыре ребенка, а выглядит так женственно и гламурно», - высказались комментаторы портала Daily Mail.