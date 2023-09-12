ФОТО ⟩ Как отдохнуть на южном море, не выезжая из Эстонии? В Ида-Вирумаа знают ответ

Домом редакции портала Limon.ee на время недавней командировки в Нарву стал отель Narva-Jõesuu Medical SPA. Расположено историческое здание в сосновом лесу, недалеко от моря. Вот только Балтийское море в сентябре уже, скажем честно, на любителя - температура колеблется от 12 до 16 градусов. Но в отеле не унывают и знают, как и в эстонской реальности устроить курортный отдых круглогодично.

Надеваешь шлем виртуальной реальности и вмиг оказываешься на тропическом солнечном пляже, где ласкает слух плеск морских волн. Эффект присутствия создаст теплый пляжный песок под ногами. Признаемся, поначалу не верилось, что виртуальная реальность может на самом деле дать ощущение отдыха на море, но потом так вовлеклись в процесс, что, желая поднять ракушку с песка, журналист даже ударился головой о стену. Чувства остались смешанные, но такой необычный спа-ритуал отлично расслабляет и отвлекает от тревожности наших будней. Разве что слишком уж хочется выдернуть провода и прыгнуть в теплые волны.

Фото: Konstantin Sednev

Еще одна совсем не банальная процедура - бесконтактная термальная ванна, в которой тело становится невесомым. Настенный водопад, тропическая зелень и необычное освещение переносят в тропики без всяких очков виртуальной реальности.

Фото: Konstantin Sednev

Окончательная уверенность, что ты отдыхаешь на каком-то южном курорте, а не в нашей капризной Эстонии, приходит в Солнечной песчаной комнате. Здесь ты лежишь на теплом кварцевым песке, который снимает мышечное напряжение и дарит приятное ощущение, будто ты нежишься на песчаном пляже в летнем отпуске. Работники спа-центра уверяют, что при помощи специальных ламп стимулируется процесс выработки коллагена, а также улучшается обмен веществ. Кожа становится упругой и эластичной, замедляется процесс старения. Этого эффекта, разумеется, мы на себе не заметили, но тут нужна регулярность - за один сеанс в такой комнате понежиться можно, а омолодиться - едва ли.

Фото: Konstantin Sednev