ВИДЕО ⟩ Дерзкий водитель BMW хотел по велодорожке объехать пробку в центре Таллинна, но не тут-то было...

На кадрах видно, что действие происходит на таллиннской улице Раннамяэ-теэ, разделяющей Старый город и район Пыхья-Таллинн. Очевидно, что в момент съемки в районе был затор, что могло выводить из себя некоторых водителей.

Мы видим, что водитель BMW объезжает пробку по отделенной от основной проезжей части велосипедной дорожке. Однако ему не удалось воплотить желаемое, ведь на встречу ехала смелая велосипедистка, которая остановилась прямо перед капотом белого немецкого автомобиля и стала объяснять водителю, что в этой полосе ему не место.