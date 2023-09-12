54-летняя Дженнифер Энистон показала стройную талию в мини-бикини на отдыхе с друзьями

Актриса показала, как отдыхает на пляже.
Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон поделилась счастливыми фотографиями отдыха в компании своих близких.
Актриса вместе со своими друзьями насладилась отдыхом у океана. Кадрамы из своего мини-отпуска Дженнифер поделилась в Instagram.
«Летняя фотосвалка», - пошутила Энистон в подписи к фото.
Знаменитость показалась в черном минибикине во время прогулки по пляжу с бокалом коктейля в руках. 54-летняя Энистон засветила стройную талию и подтянутый пресс, обернувшись полосатым полотенцем. Лицо от солнца звезда прикрыла большой шляпой и очками.