54-летняя Дженнифер Энистон показала стройную талию в мини-бикини на отдыхе с друзьями

Актриса вместе со своими друзьями насладилась отдыхом у океана. Кадрамы из своего мини-отпуска Дженнифер поделилась в Instagram.

Знаменитость показалась в черном минибикине во время прогулки по пляжу с бокалом коктейля в руках. 54-летняя Энистон засветила стройную талию и подтянутый пресс, обернувшись полосатым полотенцем. Лицо от солнца звезда прикрыла большой шляпой и очками.