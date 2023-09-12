ВИДЕО ⟩ Дрифтер на BMW, протаранивший здание автовокзала, оказался за решеткой

Вчера Харьюский уездный суд вынес постановление о семидневном аресте водителя, который в субботу въехал на машине друга в стену здания автовокзала, создав при этом аварийную ситуацию. «Я ехал за своим другом, и из-за того, что я ехал слишком быстро, машина начала вилять», - говорит Данила Баранков, утверждающий, что он не дрифтовал, а просто превысил скорость.

На записях камер видеонаблюдения видно, как водитель BMW выезжает с улицы Юхкентали на улицу Одра, теряет контроль над автомобилем и, прежде чем оказаться на противоположной стороне дороги, сносит значительный кусок внешнего фасада здания автовокзала. Учитывая траекторию движения автомобиля, просто чудо, что никто не пострадал в результате несчастного случая.

На слушаниях выяснилось, что Баранков работал в гараже и там же взял машину. Друг пригнал свой BMW на ремонт. Пострадал только сам смельчак, получив легкое сотрясение мозга.

По словам Яака Паю, следователя Департамента полиции и погранохраны, страшнее всего представить, что рядом со стеной автовокзала в тот момент мог оказаться человек, который бы серьезно пострадал.