Настя Каменских перевела свой легендарный хит «Это моя ночь» на украинский

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников украиноязычной версией своего легендарного хита «Это моя ночь».

Впервые исполнительница спела композицию на украинском языке еще два года назад на одном из благотворительных концертах. Впрочем, трек не был представлен на цифровых площадках. Сейчас же Каменских официально опубликовала трек, который теперь называется «Це є моя ніч».

«С самого начала сольного проекта NK я выпустила много треков на украинском языке, которые стали настоящими хитами и которым тысячи людей подпевали на концертах на главных городских площадях и масштабных фестивалях. А последние два года на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины я выступаю исключительно с украиноязычной программой », – прокомментировала исполнительница.

Певица уже и другие свои хиты перевела с русского. Уже 15 сентября мир увидит на украинском такие треки, как «Дівчата рулять», «Червоне вино», «Попа як у Кім».