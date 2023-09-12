«Нужно, чтобы все чувствовали себя, как Милла на этой тренировке». В Сети показали, как Йовович прыгает на батуте

«Она танцует. Милла с прыжками в понедельник, – подписала видео тренер. – Мне нужно, чтобы вы все чувствовали себя так, как Милла чувствовала себя на этой тренировке! Давайте двигаться на положительной ноте».

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма «Пятый элемент» французского режиссера Люка Бессона.

Йовович после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев. В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. «Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке», – написала Йовович.